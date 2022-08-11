ЕР доставила в Мариупольскую больницу интенсивного лечения 20 коробок препаратов
Дмитрий Хубезов доставил в Мариупольскую больницу интенсивного лечения партию препаратов. Обложка © Telegram-канал "Единой России"
Два десятка коробок медикаментов получила сегодня Мариупольская больница интенсивного лечения. Препараты привёз председатель Комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, пишет пресс-служба "Единой России".
"Единая Россия" доставила 20 коробок медикаментов в Мариупольскую больницу интенсивного лечения. Медикаменты предназначены для планового и реанимационного лечения больных. Это самое необходимое: антибиотики, сердечные препараты, сахароснижающие", — сообщили в партии.
Хубезов рассказал, что сейчас жизнь в Мариуполе налаживается, есть изменения и в работе врачей в больницах. Так, появилось много пациентов, обращающихся с давлением, кашлем или болью в животе. Теперь им не нужно ждать появления специалистов, они есть всегда. Хубезов вместе с тем напомнил, что в городе на левом берегу начал работу медцентр "Единой России", где за неполные четыре месяца получили помощь более трёх тысяч человек.
Ранее стало известно, что подача воды и электричества в Мариуполе будет восстановлена к середине сентября. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в трёх районах города — Приморском, Октябрьском и Ильичёвском — в настоящий момент уже есть газ.