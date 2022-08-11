ЕР доставила в Мариупольскую больницу интенсивного лечения 20 коробок препаратов

Хубезов рассказал, что сейчас жизнь в Мариуполе налаживается, есть изменения и в работе врачей в больницах. Так, появилось много пациентов, обращающихся с давлением, кашлем или болью в животе. Теперь им не нужно ждать появления специалистов, они есть всегда. Хубезов вместе с тем напомнил, что в городе на левом берегу начал работу медцентр "Единой России", где за неполные четыре месяца получили помощь более трёх тысяч человек.