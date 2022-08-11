Лидера уральской рок-группы "Курара" оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 40 тысяч рублей лидера уральской рок-группы "Курара" Олега Ягодина за антивоенное высказывание во время концерта. Вокалиста признали виновным по административной статье о дискредитации Вооружённых сил России.

"Признать Ягодина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить штраф в размере 40 тысяч рублей", — приводит РИА "Новости" слова судьи Юлии Шкляевой.

Поводом для штрафа стало выступление "Курары" на фестивале Ural Music Night, который прошёл в Екатеринбурге в ночь на 25 июня. Полиция в протоколе утверждала, что Ягодин со сцены негативно высказывался по отношению к Российской армии и оскорбил президента страны Владимира Путина. Сам лидер уральской рок-группы в суде заявил, что не произносил фамилии президента и с обвинениями не согласен.