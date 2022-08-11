В МИД РФ назвали проявлением шовинизма призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

Призывы некоторых стран ЕС запретить выдачу россиянам шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма. Об этом в четверг заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить всё русское, но это невозможно", — сказал он в ходе брифинга, комментируя недавние заявления ряда европейских государств.