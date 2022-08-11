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11 августа, 09:43

В МИД РФ назвали проявлением шовинизма призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

Призывы некоторых стран ЕС запретить выдачу россиянам шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма. Об этом в четверг заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить всё русское, но это невозможно", — сказал он в ходе брифинга, комментируя недавние заявления ряда европейских государств.

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Напомним, в конце июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России, после чего в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии и Польше, а также в Эстонии. А в Грузии тысячи человек подписали петицию о введении виз для граждан РФ и Белоруссии.

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Flickr / Oleg Nabrovenkov

Ирина Фальке

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