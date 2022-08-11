Российский генерал объяснил, зачем Польша хочет купить комплексы HIMARS

Польша закупает американские РСЗО HIMARS для замены традиционной артиллерии и снижения роли авиации, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Юрий Балуевский. Он напомнил, что страна планирует приобрести 500 комплексов с разнообразными высокоточными снарядами.

"Определённые тенденции в этом направлении мы уже видим сегодня — это решение Польши приобрести сразу 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе — и PrSM", — приводит его слова РИА "Новости" со ссылкой на авторское предисловие к новой книге Балуевского "Чужие войны — новая парадигма".

Как отметил эксперт, такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения может быть предназначена как для замены традиционной артиллерии (с учётом соответствующих условий), "так и для значительного снижения роли ударной авиации".

По словам генерала, массовое применение РСЗО "как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике".