Российский генерал объяснил, зачем Польша хочет купить комплексы HIMARS
Генерал Балуевский: Польша закупает у США HIMARS для замены традиционной артиллерии
Польша закупает американские РСЗО HIMARS для замены традиционной артиллерии и снижения роли авиации, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Юрий Балуевский. Он напомнил, что страна планирует приобрести 500 комплексов с разнообразными высокоточными снарядами.
"Определённые тенденции в этом направлении мы уже видим сегодня — это решение Польши приобрести сразу 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе — и PrSM", — приводит его слова РИА "Новости" со ссылкой на авторское предисловие к новой книге Балуевского "Чужие войны — новая парадигма".
Как отметил эксперт, такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения может быть предназначена как для замены традиционной артиллерии (с учётом соответствующих условий), "так и для значительного снижения роли ударной авиации".
По словам генерала, массовое применение РСЗО "как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике".
Ранее в ДНР предположили, что Украина уже имеет в наличии ракеты к HIMARS с дальностью полёта 120 и 150 километров. ВСУ также используют различные артиллерийские системы, в том числе американские, немецкие, французские и польские, добавил представитель Народной милиции республики.
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