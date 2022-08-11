МИД РФ: Швейцария не может представлять интересы Киева, поскольку утратила нейтралитет

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям, не может представлять интересы Украины в России, поскольку утратила нейтральный статус.

"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов [Украины]", — сказал Нечаев в ходе брифинга.

Представитель МИД РФ также отметил, что Берн уже давно интересовался мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в России и наоборот.