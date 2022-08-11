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11 августа, 09:31

МИД РФ: Швейцария не может представлять интересы Киева, поскольку утратила нейтралитет

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям, не может представлять интересы Украины в России, поскольку утратила нейтральный статус.

"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов [Украины]", — сказал Нечаев в ходе брифинга.

Представитель МИД РФ также отметил, что Берн уже давно интересовался мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в России и наоборот.

Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России

Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России

Ранее Лайф сообщал, что Швейцария выразила готовность представлять дипломатические интересы Украины в России, если Москва согласится на такой сценарий. Напомним, что из-за военных действий дипотношения между Москвой и Киевом сейчас полностью отсутствуют. К слову, на данный момент Швейцария представляет интересы России в Грузии после событий в 2008 году.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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