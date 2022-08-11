МИД РФ: Киев получает от США разведданные со спутников, что ведёт к милитаризации космоса

Вашингтон предоставляет Киеву разведывательные сведения, в том числе Украина получает данные от частных спутников, а это ведёт к милитаризации космического пространства. Об этом сообщил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге.

"Не ограничиваясь поставками вооружений, США в рамках военной помощи предоставляют Украине также разведывательную информацию", — сказал он.

Причём используется информация военных, гражданских, а также частных спутников, а это, подчеркнул Нечаев, ведёт к милитаризации космического пространства.