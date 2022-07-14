США могут лишиться собственных спутников в случае дальнейшей передачи разведданных ВСУ. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"У нас, конечно, есть возможность просто посбивать их (спутники. — Прим. Лайфа). Но это зависит от Верховного главнокомандующего. Если наше руководство в лице президента и органы, руководящие СВО, такой приказ поручат, наши Военно-космические силы посбивают не только американские, но и ряд других спутников, которые шпионят", — сказал он.

Эксперт пояснил, что у США есть система, которая называется "Бриллиантовые глаза". Она представлена 56 низкоорбитальными спутниками, которые летают на расстоянии от 70 до 100 километров и ежедневно снимают почти всю территорию России. По мнению профессора, предоставление американцами такой информации ВСУ означает, что с Москвой воюет не Киев, а Вашингтон.

Кроме того, политолог подчеркнул, что точность наведения стрельбы определяется американскими, а не украинскими специалистами, так как военные Незалежной в этом отношении "безграмотные". Гусев заключил, что таких наёмников необходимо уничтожать, что и делают российские солдаты.