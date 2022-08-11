МИД РФ: Суда с украинским зерном направляются на Запад, а не в нуждающиеся государства

Суда с зерном с Украины направляются на Запад, а не в нуждающиеся государства Южной Азии и Африки. Такое заявление сделал замглавы Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Иван Нечаев.

"К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии, они следуют в основном в западные порты", — сказал он в ходе брифинга.