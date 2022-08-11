МИД РФ: Суда с украинским зерном направляются на Запад, а не в нуждающиеся государства
Суда с зерном с Украины направляются на Запад, а не в нуждающиеся государства Южной Азии и Африки. Такое заявление сделал замглавы Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Иван Нечаев.
"К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии, они следуют в основном в западные порты", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Нечаева, номенклатура товаров составляет в основном не пшеницу, а подсолнечное масло и кукурузу. Замглавы Департамента информации и печати МИД РФ подчеркнул, что данный факт ставит под вопрос искренность западных заявлений о том, что зерновая сделка влияет на продовольственную безопасность в мире.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позднее ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины.
VK / МИД России