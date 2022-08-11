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11 августа, 09:26

"Прощу прощения у земляков": Депутат из Улан-Удэ оправдался за видео с авто, рассекавшим по берегу Байкала

Депутат горсовета Улан-Удэ извинился и оправдался за видео с ездой на машине по Байкалу

Депутат городского совета Улан-Удэ Александр Мельников оказался в центре скандала, опубликовав в соцсетях ролик, где его автомобиль Land Rover едет по кромке озера Байкал и заезжает в воду. После того как пользователи обратили внимание на видео, парламентарий удалил его и закрыл все страницы. Однако ролик успели сохранить.

Внедорожник депутата горсовета Улан-Удэ Александра Мельникова едет по берегу Байкала. Видео © Telegram-канал "Подъём"

По словам парламентария, который принёс извинения за случившееся, за рулём внедорожника находился не он.

"В первую очередь хочу попросить прощения у земляков. Не думал, что моё видео вызовет такой резонанс. Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где всё подробно объяснил. Установлено, что за рулём был другой человек. Он вызван для дачи показаний", — приводятся слова Мельникова в телеграм-канале горсовета.

Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев заявил, что по данному факту проводится проверка, вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.

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"Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании Комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать Байкал визитной карточкой экологического туризма. В частности, уточнил глава государства, на сохранение и продвижение озера нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска.

Обложка ©

Кадр из видео из телеграм-канала "Подъём"

Артур Лапсаков

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