"Прощу прощения у земляков": Депутат из Улан-Удэ оправдался за видео с авто, рассекавшим по берегу Байкала

Депутат городского совета Улан-Удэ Александр Мельников оказался в центре скандала, опубликовав в соцсетях ролик, где его автомобиль Land Rover едет по кромке озера Байкал и заезжает в воду. После того как пользователи обратили внимание на видео, парламентарий удалил его и закрыл все страницы. Однако ролик успели сохранить.

Внедорожник депутата горсовета Улан-Удэ Александра Мельникова едет по берегу Байкала. Видео © Telegram-канал "Подъём"

По словам парламентария, который принёс извинения за случившееся, за рулём внедорожника находился не он.

"В первую очередь хочу попросить прощения у земляков. Не думал, что моё видео вызовет такой резонанс. Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где всё подробно объяснил. Установлено, что за рулём был другой человек. Он вызван для дачи показаний", — приводятся слова Мельникова в телеграм-канале горсовета.

Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев заявил, что по данному факту проводится проверка, вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.

"Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании Комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ", — сказал он.