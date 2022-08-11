В Госдуме выступили за смягчение меры пресечения журналистке Александре Баязитовой

В Госдуме предложили изменить меру пресечения журналистке, автору проекта "Адские бабки" Александре Баязитовой, которая пожаловалась на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата и журналиста Евгения Попова.

"Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения", — отметил он.

По словам Попова, веских причин для содержания Баязитовой под стражей до сих пор не представлено. Вместе с тем журналистке вменяют не насильственное преступление. Это должно стать дополнительным аргументом для изменения меры пресечения обвиняемой по делу.

"Статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить, тем не менее зачем человека держать под стражей до суда", — сказал Попов, добавив, что дело может стать "важным и серьёзным" и общество хочет знать детали.

10 августа Кузьминский суд Москвы арестовал Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве, несмотря на доводы защиты, в частности по поводу состояния здоровья журналистки. У неё ряд серьёзных заболеваний, в том числе диабет второго типа. Во время своей речи в суде журналистка подчеркнула, что только писала тексты на заказ для разных ресурсов в качестве фрилансера и не понимает сути обвинений. По делу также проходят медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова, которые также были заключены под стражу до 7 октября.