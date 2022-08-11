Москвичка попала на VPN-мошенников, когда хотела приобрести новую сумку
Москвичка Кира стала жертвой очередной мошеннической схемы через VPN. Историей девушка поделилась на странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам пострадавшей, VPN она установила ещё в июне, чтобы приобрести сумку от Dior. В итоге на одном из сайтов, доступ к которому был получен благодаря установленному приложению, Кира нашла нужный товар, который ещё и предлагался с большой скидкой. Россиянка перевела деньги, однако заказ так и не получила.
Когда муж девушки отнёс её телефон специалистам, те подтвердили, что вместе с VPN установились дополнительные программы-шпионы, которыми управляли мошенники.
"Молчать нельзя, потому что знаю, что многие из вас по всяким брендам скучают. Да, замены пока нет, но и VPN не выход. Даже не вздумайте!" — подытожила она.
Ранее Лайф рассказывал историю другой москвички, пожаловавшейся, что фото её детей были украдены через VPN и опубликованы на сайте для извращенцев. Женщина не сомневается, что всему виной именно VPN-сервис, которым она пользовалась для входа в социальные сети, чья работа была запрещена на территории России.
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