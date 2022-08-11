Москвичка попала на VPN-мошенников, когда хотела приобрести новую сумку

Москвичка Кира стала жертвой очередной мошеннической схемы через VPN. Историей девушка поделилась на странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам пострадавшей, VPN она установила ещё в июне, чтобы приобрести сумку от Dior. В итоге на одном из сайтов, доступ к которому был получен благодаря установленному приложению, Кира нашла нужный товар, который ещё и предлагался с большой скидкой. Россиянка перевела деньги, однако заказ так и не получила.

Когда муж девушки отнёс её телефон специалистам, те подтвердили, что вместе с VPN установились дополнительные программы-шпионы, которыми управляли мошенники.

"Молчать нельзя, потому что знаю, что многие из вас по всяким брендам скучают. Да, замены пока нет, но и VPN не выход. Даже не вздумайте!" — подытожила она.