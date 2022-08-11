Получившим гражданство РФ жителям Латвии не дадут ВНЖ

В законодательство Латвии будут внесены изменения, лишающие ВНЖ жителей страны, получивших гражданство РФ, после чего они обязаны будут покинуть республику. Об этом в соцсетях сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии <...> В таком случае новоиспечённым гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", — написал он.