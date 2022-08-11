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11 августа, 09:49

Получившим гражданство РФ жителям Латвии не дадут ВНЖ

Глава МИД Латвии Ринкевич: Получившие гражданство РФ жители должны будут покинуть страну

В законодательство Латвии будут внесены изменения, лишающие ВНЖ жителей страны, получивших гражданство РФ, после чего они обязаны будут покинуть республику. Об этом в соцсетях сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии <...> В таком случае новоиспечённым гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", — написал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что Посольство Латвии на неопределённый срок прекратило выдачу виз россиянам в связи с международной обстановкой. Об этом сообщает посольство страны в России. Такое же объявление появилось и на сайте визового центра республики.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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