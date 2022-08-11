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Опубликовано 11 августа 2022, 10:00

МО РФ: Войска РФ подавили украинские взводы РСЗО "Град" и орудий "Акация" в ДНР

Вооружённые силы РФ уничтожили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.

Это произошло в районах населённых пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР.

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Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы российских десантников, захвативших опорный пункт ВСУ. В ходе боя было уничтожено десять человек личного состава противника и две единицы бронированной техники, уточнили в ведомстве.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Артур Лапсаков
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