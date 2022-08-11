МО РФ: Войска РФ подавили украинские взводы РСЗО "Град" и орудий "Акация" в ДНР

Вооружённые силы РФ уничтожили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.

Это произошло в районах населённых пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР.