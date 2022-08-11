Экс-замдиректора екатеринбургского лицея оштрафовали за резонансный ЛГБТ-танец учеников
Бывший заместитель директора по воспитательной работе екатеринбургского лицея, ученики которого прославились в Сети резонансным ЛГБТ-танцем во время последнего звонка, оштрафована — Лилия Ардашева должна заплатить 40 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, женщина признана виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
"Мировой судья судебного участка Сергей Шляпников вынес решение, в соответствии с которым должностное лицо привлечено к административной ответственности. Это минимальный размер, максимальный штраф составляет 50 тысяч", — заявил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, собранная полицейскими фактура была убедительной. Суд при рассмотрении поступивших материалов с позицией представителей Министерства внутренних дел РФ согласился, подчеркнул Горелых.
Напомним, что в Екатеринбурге последний звонок в лицее закончился ЛГБТ-танцем полураздетых учеников, после чего в свердловском Минобразования призвали уволить директора образовательного учреждения. При этом губернатор Куйвашев заявил, что не допустит этого. Заступились за директора лицея также родители учеников и выпускники. А завуча учебного заведения всё-таки уволили после резонансного танца.
t.me / urallive