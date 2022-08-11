Появились фото ранения подростка из Новокузнецка, в которого выстрелил неизвестный

Сотрудники Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу рассказали подробности нападения жителя Новокузнецка с пневматическим оружием на подростка, также появились фотографии, сделанные сразу после происшествия. В беседе с телеканалом "360", представители ведомства уточнили, что пострадавший получил незначительную травму и отказался от госпитализации.





На фото видно, что пуля пробила футболку и травмировала участок спины около левой лопатки. Следствие организует судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью и вида оружия, которое использовал стрелок. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

В ведомстве уточнили, что помощь пострадавшему была оказана очень быстро, поскольку рядом с местом происшествия оказались патрульные Росгвардии, к которым обратился юноша и рассказал о случившемся. Предположительно, в парня выстрелили из окна квартиры.

Пуля из пневматического оружия. Фото © Телеканал "360"

"Два подростка. Один находился в квартире многоквартирного дома, разговаривал со вторым из окна. Один в другого выстрелил, почему — неизвестно. Парень, потерпевший, который был на улице, почувствовал боль, увидел кровь", — уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.