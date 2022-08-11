Убийца порноактрисы Гришман показал, как расправился с девушкой
Следственный комитет РФ опубликовал видео в телеграм-канале, на котором убийца блогерши и порноактрисы Анастасии Гришман показал, как расправился с девушкой.
Убийца порнозвезды показал, как совершил преступление. Видео © Telegram / Следком
"Лежал так и в один момент приподнялся и нанёс в шею [удар]. Я её перевернул и положил на колени. После я её перевернул уже на живот и всё. Через какое-то время она скончалась", — рассказал он правоохранителям.
Следователи возбудили в отношении Дмитрия уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Кроме того, сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Лайф напоминает, накануне в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. Тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва. На теле нашли шесть следов от ножевых ударов. По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Позднее его задержали. Также стало известно, что тело Гришман неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны.
Кадр из видео Telegram / Следком