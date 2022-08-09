Шестилетнего мальчика погребло заживо при обвале грунта в яме во время игры в Бурятии
Место происшествия, где шестилетнего мальчика засыпало песком в яме во время игры. Обложка © СК РФ
В Бурятии шестилетнего мальчика во время игры засыпало грунтом в яме, в результате чего ребёнок задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Всё произошло в бурятском селе Творогово. По данным следствия, три мальчика гуляли без присмотра на окраине села. Накануне они выкопали несколько песчаных ям и вернулись, чтобы поиграть. Однако в какой-то момент на одного из ребят обвалился грунт и засыпал с головой. Остальные сразу же бросились на подмогу товарищу, но, когда выкопали бедняжку, было уже поздно, он не подавал признаков жизни.
Дети испугались и побежали просить помощи у взрослых. Те вызвали скорую, однако приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть малыша. Следствием установлено, что мальчик скончался от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами. По данному факту проводится проверка. Как рассказали в беседе с kp.ru местные жители, которые всё ещё не могут отойти от произошедшего, мальчик только готовился к школе.
"Как же родителей жалко. Очень честные и трудолюбивые люди. Мальчик готовился пойти в первый класс. Мама ему всё к школе уже купила. <...> Он худенький, маленький был. Вот и не смог сам выбраться", — рассказали местные.
Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане два ребёнка погибли в автомобиле от теплового удара. По данным следствия, 5 августа в селе Вперёд Кизлярского района днём пропали двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик, которые гостили у бабушки. Около 16:00 их нашли в машине, припаркованной у соседнего дома. После этого детей госпитализировали, в больнице констатировали смерть мальчика. Позже девочка тоже скончалась.
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