Шестилетнего мальчика погребло заживо при обвале грунта в яме во время игры в Бурятии

В Бурятии шестилетнего мальчика во время игры засыпало грунтом в яме, в результате чего ребёнок задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Всё произошло в бурятском селе Творогово. По данным следствия, три мальчика гуляли без присмотра на окраине села. Накануне они выкопали несколько песчаных ям и вернулись, чтобы поиграть. Однако в какой-то момент на одного из ребят обвалился грунт и засыпал с головой. Остальные сразу же бросились на подмогу товарищу, но, когда выкопали бедняжку, было уже поздно, он не подавал признаков жизни.

Дети испугались и побежали просить помощи у взрослых. Те вызвали скорую, однако приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть малыша. Следствием установлено, что мальчик скончался от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами. По данному факту проводится проверка. Как рассказали в беседе с kp.ru местные жители, которые всё ещё не могут отойти от произошедшего, мальчик только готовился к школе.

"Как же родителей жалко. Очень честные и трудолюбивые люди. Мальчик готовился пойти в первый класс. Мама ему всё к школе уже купила. <...> Он худенький, маленький был. Вот и не смог сам выбраться", — рассказали местные.