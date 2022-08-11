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11 августа, 09:56

Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после решения признать РФ спонсором терроризма

Российская хакерская группировка Killnet положили сайт Сейма Латвии после решения признать Россию государством – спонсором терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале группировки.

"Сейм Латвии, мы, Killnet, официально признаём вас кучей дерьма!" — говорится в записи, в которой также опубликована ссылка на портал для проверки доступности сайта.

Русские хакеры выложили в Сеть данные работников корпорации – производителя HIMARS

Русские хакеры выложили в Сеть данные работников корпорации – производителя HIMARS

Ранее русские хакеры из группировки Killnet, как и анонсировали, обрушили сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является производителем поставляемых на Украину РСЗО HIMARS. Хакеры считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма", несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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