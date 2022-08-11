Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после решения признать РФ спонсором терроризма

Российская хакерская группировка Killnet положили сайт Сейма Латвии после решения признать Россию государством – спонсором терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале группировки.

"Сейм Латвии, мы, Killnet, официально признаём вас кучей дерьма!" — говорится в записи, в которой также опубликована ссылка на портал для проверки доступности сайта.