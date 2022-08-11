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11 августа, 10:42

Жители находились в укрытиях: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам в Курской области

Глава Курской области: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам

<p>Повреждения после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/gubernator_46/1296?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Романа Старовойта</a></p>

Повреждения после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram-канал Романа Старовойта

Вооружённые силы Украины выпустили более 25 снарядов по посёлкам Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Приграничные посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи — пережили сегодня более 25 прилётов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.

Основной удар, уточнил он, пришёлся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. В частности, на территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

  • Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
    Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
  • Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
    Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
  • Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
    Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
  • Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
    Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
  • Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта
    Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта

Повреждения после обстрела ВСУ. Фото © Telegram-канал Романа Старовойта

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Также в населённом пункте повреждены две линии электропередачи, по словам Старовойта, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, устанавливая нанесённый ущерб.

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А ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли окрестности двух других населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковка и хутора Отруба. Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, добавил глава региона.

Артур Лапсаков

Комментарий

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Александр Цаллаговсегодня в 11:17

И это ещё не повод переработать в строительный мусор здания Генштаба ВСУ, Минобороны , администрации президента Украины ?

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