Жители находились в укрытиях: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам в Курской области
Глава Курской области: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам
Повреждения после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram-канал Романа Старовойта
Вооружённые силы Украины выпустили более 25 снарядов по посёлкам Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Приграничные посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи — пережили сегодня более 25 прилётов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.
Основной удар, уточнил он, пришёлся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. В частности, на территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.
Также в населённом пункте повреждены две линии электропередачи, по словам Старовойта, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, устанавливая нанесённый ущерб.
А ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли окрестности двух других населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковка и хутора Отруба. Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, добавил глава региона.