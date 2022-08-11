Жители находились в укрытиях: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам в Курской области

Вооружённые силы Украины выпустили более 25 снарядов по посёлкам Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Приграничные посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи — пережили сегодня более 25 прилётов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.

Основной удар, уточнил он, пришёлся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. В частности, на территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.











Также в населённом пункте повреждены две линии электропередачи, по словам Старовойта, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, устанавливая нанесённый ущерб.