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11 августа, 10:38

Священник Савченко объяснил, почему святителя Николая назвали Чудотворцем

В день Рождества святителя Николая, который отмечается сегодня, 11 августа, представитель РПЦ рассказал, почему его назвали Чудотворцем. Как отметил в беседе с "Вечерней Москвой" священник Николай Савченко, жизнь святого была связана со множеством добрых дел.

По его словам, Николай Чудотворец является самым почитаемым среди святых, а при жизни он представал перед людьми простым человеком, который старается совершать добрые дела.

"Именно Николай Чудотворец собирал пожертвования для того, чтобы спасти трёх девушек от долгового рабства. Собранные мешочки с золотыми монетами он бросал в окно, показывая этим, что он готов трудиться и экономить ради ближнего своего и ради того, чтобы помочь человеку преодолеть беду", — объяснил священник.

При этом святитель Николай совершал множество чудес, по этой причине и был признан Чудотворцем, отметил представитель Церкви. По его словам, святой помогал морякам предотвращать бури, спасал незаконно приговорённых к смерти людей, а также оказывал помощь тем, кто находился в трудном финансовом положении.

Савченко также напомнил, что с именем Николая Чудотворца связано возникновение Санта-Клауса и традиции дарения новогодних подарков. Поэтому святитель является прообразом зимнего волшебника (Святой Николас).

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Ранее Лайф рассказывал, чего категорически нельзя делать в день Рождества святого Николая Чудотворца, а также какие традиции и приметы стоит соблюдать в этот православный праздник.

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Flickr / Nagy István

Ирина Фальке

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