Сумчатый "диверсант" пытался проникнуть за забор Посольства РФ в Австралии
Любопытный кенгуру застрял в заборе Посольства РФ в Австралии после неудачного прыжка
В Австралии кенгуру застрял в заборе Посольства России в Канберре после неудачного прыжка. Действия любопытного животного попали на камеры видеонаблюдения.
Кенгуру застрял в заборе Посольства РФ в Австралии после неудачного прыжка. Видео © Telegram / Посольство РФ в Австралии
На кадрах видно, как кенгуру направляется к ограждению, подпрыгивает, но недостаточно высоко, чтобы преодолеть барьер, и застревает туловищем в решётке. К счастью, через несколько секунд животное смогло выбраться из ловушки самостоятельно и ускакать по своим делам.
"Сегодня система видеонаблюдения Посольства РФ в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал", — прокомментировали ролик в российском дипведомстве.
Ранее Лайф рассказывал о курьёзном случае, произошедшем в Бразилии. Там пёс сдался полицейским вместе с бандой наркодилеров. Ротвейлер, которого держали злоумышленники, не проявив никакой агрессии в адрес стражей правопорядка, просто смиренно лёг на пол за компанию с повязанными хозяевами.
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Кадр из видео Telegram / Посольство РФ в Австралии