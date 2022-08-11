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11 августа, 10:49

Сумчатый "диверсант" пытался проникнуть за забор Посольства РФ в Австралии

Любопытный кенгуру застрял в заборе Посольства РФ в Австралии после неудачного прыжка

В Австралии кенгуру застрял в заборе Посольства России в Канберре после неудачного прыжка. Действия любопытного животного попали на камеры видеонаблюдения.

Кенгуру застрял в заборе Посольства РФ в Австралии после неудачного прыжка. Видео © Telegram / Посольство РФ в Австралии

На кадрах видно, как кенгуру направляется к ограждению, подпрыгивает, но недостаточно высоко, чтобы преодолеть барьер, и застревает туловищем в решётке. К счастью, через несколько секунд животное смогло выбраться из ловушки самостоятельно и ускакать по своим делам.

"Сегодня система видеонаблюдения Посольства РФ в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал", — прокомментировали ролик в российском дипведомстве.

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Кадр из видео Telegram / Посольство РФ в Австралии

Наталья Исакова

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