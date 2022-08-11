Украинские силовики обстреляли пивзавод в Донецке из французской САУ Caesar

Украинские военные обстреляли пивной завод в Донецке 155-миллиметровым снарядом из самоходной артиллерийской установки Caesar. Об этом сообщил французский волонтёр и писатель, бывший спецназовец Адриан Боке в беседе с телеканалом RT.

Фрагмент снаряда САУ Caesar, которым ВСУ ударили по пивзаводу в Донецке. Видео © Telegram / RT на русском

Боке вместе со следователями первым прибежал на место. Там ему удалось найти некоторые фрагменты снаряда французской армии. Бывший спецназовец снял их на видео.

"Мне удалось опознать снаряд. Это французский снаряд из просроченных запасов французской армии. Некоторые снаряды застряли в земле и не взорвались, потому что они некачественные!" — сказал он.

Боке рассказал, что четыре боеприпаса не взорвались. Но если бы они сработали и были бы повреждены все резервуары с аммиаком, то пострадали бы тысячи человек.