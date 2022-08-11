Украинские силовики обстреляли пивзавод в Донецке из французской САУ Caesar
Фрагмент снаряда, ударившего по пивзаводу в Донецке. Обложка © Telegram / RT на русском
Украинские военные обстреляли пивной завод в Донецке 155-миллиметровым снарядом из самоходной артиллерийской установки Caesar. Об этом сообщил французский волонтёр и писатель, бывший спецназовец Адриан Боке в беседе с телеканалом RT.
Фрагмент снаряда САУ Caesar, которым ВСУ ударили по пивзаводу в Донецке. Видео © Telegram / RT на русском
Боке вместе со следователями первым прибежал на место. Там ему удалось найти некоторые фрагменты снаряда французской армии. Бывший спецназовец снял их на видео.
"Мне удалось опознать снаряд. Это французский снаряд из просроченных запасов французской армии. Некоторые снаряды застряли в земле и не взорвались, потому что они некачественные!" — сказал он.
Боке рассказал, что четыре боеприпаса не взорвались. Но если бы они сработали и были бы повреждены все резервуары с аммиаком, то пострадали бы тысячи человек.
Напомним, украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Как уточнил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погиб один человек и ещё четверо ранены. При этом пока не известно, сколько людей пострадало из-за утечки аммиака на предприятии.