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11 августа, 13:17

Юрист рассказал, как стрясти с соседей штраф за курение на балконе

Юрист Хижняк объяснил, как привлечь соседа к ответственности за курение на балконе

Привлечь соседа к ответственности за курение на балконе можно, если удастся доказать, что из-за табачного дыма был нанесён вред здоровью. Об этом в разговоре с РИАМО рассказал юрист, член МРО "Деловая Россия" Алексей Хижняк.

"Закона о запрете курения на балконе не существует, однако если соседи, страдающие от табачного дыма, смогут доказать в судебном порядке, что из-за курения был нанесён вред их здоровью, то курящий может быть оштрафован", — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что такая судебная практика существует: в 2017 году суд частично удовлетворил требования истца, который пожаловался на курящего соседа, апеллируя к защите прав своего несовершеннолетнего ребёнка. Сначала инстанции отказывались удовлетворять иск и взыскивать штраф, но Верховный суд РФ принял иное решение.

Позиция суда основывалась на том, что курение на балконе запрещено, когда табачный дым мешает соседям, и решение суда частично удовлетворило требования заявителя в части взыскания морального вреда, пояснил Хижняк.

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Pexels

Ирина Фальке

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