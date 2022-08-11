Власти Киева готовят "эвакуацию" жителей Запорожской, Херсонской и Харьковской областей
Вице-премьер Украины Верещук анонсировала "обязательную эвакуацию" 500 тысяч жителей из разных областей страны
Власти Украины намерены распространить "обязательную эвакуацию" граждан не только на территорию Донбасса. Об этом заявила на брифинге в четверг вице-премьер страны Ирина Верещук. По её словам, принудительное переселение может затронуть до полумиллиона человек.
"Обязательная эвакуация из Донецкой области — первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", — сообщила чиновница.
В частности, она не исключила, что людей будут принудительно вывозить из сёл и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей — якобы для того, чтобы те не остались в осенне-зимний период без тепла и света.
Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной части Донецкой области. С виду всё объясняется заботой о местных жителях — мол, по закону власти обязаны их переселить в более безопасные регионы. Но такое решение Киева может оказаться уловкой, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Украинские власти выманят население из Донбасса, "а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую".
Facebook (принадлежит экстремистской корпорации Meta и запрещён на территории РФ)/ Ірина Верещук