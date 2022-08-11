Власти Киева готовят "эвакуацию" жителей Запорожской, Херсонской и Харьковской областей

Власти Украины намерены распространить "обязательную эвакуацию" граждан не только на территорию Донбасса. Об этом заявила на брифинге в четверг вице-премьер страны Ирина Верещук. По её словам, принудительное переселение может затронуть до полумиллиона человек.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области — первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", — сообщила чиновница.

В частности, она не исключила, что людей будут принудительно вывозить из сёл и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей — якобы для того, чтобы те не остались в осенне-зимний период без тепла и света.