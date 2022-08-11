В Подмосковье суд добавил ещё полгода колонии осужденному на 15 лет Шестуну

В Домодедове суд признал виновным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу в оскорблении и угрозах судье и добавил шесть месяцев колонии к уже имеющемуся сроку. Об этом пишет ТАСС.

"По совокупности приговоров Шестуну окончательно назначено 15 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства.

При этом прокурор в ходе прений сторон попросил добавить Шестуну семь месяцев лишения свободы. Сам обвиняемый частично признал вину, но при этом он отрицает, что угрожал судье.