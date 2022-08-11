В Подмосковье суд добавил ещё полгода колонии осужденному на 15 лет Шестуну
Александр Шестун. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
В Домодедове суд признал виновным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу в оскорблении и угрозах судье и добавил шесть месяцев колонии к уже имеющемуся сроку. Об этом пишет ТАСС.
"По совокупности приговоров Шестуну окончательно назначено 15 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства.
При этом прокурор в ходе прений сторон попросил добавить Шестуну семь месяцев лишения свободы. Сам обвиняемый частично признал вину, но при этом он отрицает, что угрожал судье.
Напомним, в декабре 2020 года Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей. В колонии, где Шестун отбывает наказание, его отметили синей полосой за нарушение дисциплины.