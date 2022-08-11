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11 августа, 12:59

На вокалиста "Порнофильмов" Котлярова пожаловались в полицию

Полиция проверит солиста группы "Порнофильмы" на предмет экстремистских высказываний

Полиция Подмосковья проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на наличие экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника, накануне в полицейское отделение городского округа Дубна поступило сообщение от гражданина, который попросил проверить высказывания артиста в Сети. Как он утверждает, в "Телеграме" и иных соцсетях Котлярова содержатся материалы, носящие экстремистский характер.

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Ранее Лайф рассказывал, что лидера уральской рок-группы "Курара" оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Поводом для штрафа стало выступление, на котором Ягодин якобы со сцены негативно высказывался по отношению к Армии РФ и оскорбил президента страны Владимира Путина.

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VK / панк-группа ПОРНОФИЛЬМЫ (ФАН) / Katya Katochek

Григорий Воронцов

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