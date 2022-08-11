На вокалиста "Порнофильмов" Котлярова пожаловались в полицию

Полиция Подмосковья проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на наличие экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника, накануне в полицейское отделение городского округа Дубна поступило сообщение от гражданина, который попросил проверить высказывания артиста в Сети. Как он утверждает, в "Телеграме" и иных соцсетях Котлярова содержатся материалы, носящие экстремистский характер.