Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее, чем "план Маршалла"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил восстановление Украины в "миллиарды" евро. Заявление прозвучало в ходе его большой пресс-конференции в Берлине. По словам политика, этот план будет более масштабным, чем "план Маршалла" — программы восстановления экономики Европы после Второй мировой войны.
"Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали её поддержку и финансовым, и военным путём, поставками вооружений, как мы это делали до сих пор. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления инфраструктуры, зданий, учреждений. Это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла". Работы там гораздо больше", — отметил Шольц.
Ранее стало известно, что Европейский союз собирается к началу осени представить новый пакет помощи Украине в размере восьми миллиардов евро. Денежный транш будет состоять в основном из грантов, а также из кредитов. Однако президент Украины Владимир Зеленский всё равно недоволен и на днях обвинил Евросоюз в саботаже финансовой помощи Киеву.