Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее, чем "план Маршалла"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил восстановление Украины в "миллиарды" евро. Заявление прозвучало в ходе его большой пресс-конференции в Берлине. По словам политика, этот план будет более масштабным, чем "план Маршалла" — программы восстановления экономики Европы после Второй мировой войны.

"Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали её поддержку и финансовым, и военным путём, поставками вооружений, как мы это делали до сих пор. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления инфраструктуры, зданий, учреждений. Это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла". Работы там гораздо больше", — отметил Шольц.