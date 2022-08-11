Именно нынешний советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, если займёт пост лидера страны, подпишет акт утилизации Незалежной как государства. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян в беседе с телеканалом "360".

"Конечно, ему надо заявлять о президентских амбициях. Более того, я даже его поддерживаю! Я считаю, что именно такой олигофрен должен будет подписать акт утилизации Украины как государства", — сказал он.

Политолог назвал такое завершение круга истории совершенно логичным. Именно Арестович должен "окончательно похоронить хутор", если Украину короновали на арене цирка, отметил Гаспарян. И нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский не будет обижаться, ведь всем известно об активных стараниях найти ему замену. Занять пост украинского лидера может совершенно любой человек, который будет выполнять указания извне. По словам Гаспаряна, проблема в куче невыполненных обещаний Зеленского Западу, а терпение этих стран иссякнет рано или поздно.

"Арестович сделал заявление в интервью украинскому изделию № 2 Гордону. Он паскудник, который любил до потери сексуальной ориентации любую власть на Украине, а потом её проклинал", — добавил политик.

Он считает, что нет ничего удивительного (а совсем даже наоборот), что Арестович рассказал о своих амбициях именно Дмитрию Гордону.