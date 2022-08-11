"Оригинальная идея": Политолог оценил шансы Арестовича стать президентом Украины

Заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о намерениях баллотироваться в главы государства является обычным пиаром. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак. По его словам, таким образом украинский политик попросту создаёт информационный шум вокруг себя.

"Это обычный пиар. Вызвал такую волну обсуждений, придумал повод поговорить. Контрнаступление у них там что-то не получается, зато теперь все обсуждают этого Арестовича с его "оригинальной идеей". И, видите, он добивается своего", — приводит РИА ФАН слова политолога.

Арестович — далеко не дурак, чтобы не думать о собственном политическом будущем, поэтому Дудчак считает возможным его выдвижение на выборы главы Незалежной. Но вряд ли ситуация раскрутится дальше. Эксперт также добавил, что проект с политической элитой соседней страны "становится крайне вредным для всего глобуса", поэтому его надо поскорее сворачивать.