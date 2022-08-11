"Натура преступника": Жертва скопинского маньяка назвала вполне ожидаемым новое дело в отношении Мохова

Одна из жертв скопинского маньяка — Екатерина Мартынова — выразила сожаление, что Виктор Мохов не получил пожизненный срок. Так она прокомментировала Лайфу новую историю злоумышленника, который дал признательные показания по делу об укрывательстве убийства в его доме.

"Этого следовало ожидать, у Мохова натура преступника. Жаль, что посадили его не пожизненно, тогда бы и человек остался жив", — сказала Мартынова.

В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не родила детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.