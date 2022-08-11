Российские разработчики запатентовали технологию, которая делает уколы безболезненными

Российские учёные рассказали о новой разработке, которая делает введение лекарственных препаратов безболезненным. Как отметили эксперты в беседе с "Газетой.Ru", девайс представляет собой аппликатор в виде насадки на шприц, который позволяет вводить вакцины внутрикожно, не задевая нервные окончания и кровеносные сосуды.

"Наша разработка имеет демонстративно мирный вид. Это плоская блестящая немного шероховатая поверхность. Микроиглы не могут достать до нервных окончаний и кровеносных сосудов, которые находятся в коже. Длина этих игл не более 350 мкм, поэтому процедура проходит совершенно безболезненно", — рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Также разработчики отмечают, что при внутрикожной вакцинации расход препарата значительно снижается. Это происходит за счёт того, что механизм позволяет сократить дозу антигена в три-пять раз. При этом безболезненность процедуры решает проблему синдрома "страха иглы".

Специалисты отмечают, что новая разработка может применяться и в косметологии, например при инъекциях гиалуроновой кислоты, а эффективность процедуры экспериментально доказана. Технология производства микроигл уже была запатентована, а до конца 2022 года планируется запатентовать модель аппликатора и её конструкцию.