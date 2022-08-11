Мэр Берлина пообещала помочь организовать гей-парад в Киеве
Пранкеры от имени Кличко договорились с мэром Берлина Гиффай о помощи в "объединении" украинцев с помощью гей-парада
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли градоначальницу Берлина Франциску Гиффай от имени главы Администрации города Киева Виталия Кличко. Видео разговора было показано в новом выпуске шоу "ВиЛ" на Rutube.
В ходе беседы лже-Кличко заявил, что главная помощь, необходимая Украине, — это содействие в организации гей-парада в Киеве. Мол, "это именно то, что сейчас сплотит всех украинцев". Госпожа Гиффай охотно поддержала этот тезис и с готовностью включилась в обсуждение оргвопросов.
"Да, действительно, в нашем городе есть большой опыт по проведению вот таких ЛГБТ-парадов. Берлин даже является своего рода таким символом радуги в Европе. Более того, у нас есть специальный отдел, который занимается именно работой с многообразием взглядов, с антидискриминацией. И я думаю, что мы сможем вам прислать контакты тех людей, которые могут вам помочь с организацией гей-парадов", — заявила она пранкерам.
Ранее мэр Мадрида Мартинес-Альмейда пообещал всё тем же пранкерам помочь пополнить ряды ВСУ за счёт депортированных украинцев. А глава Варшавы Рафал Тшасковский во время разговора заявил о безумии польского правительства и президента, а также посетовал на финансовые проблемы, возникшие из-за прибытия в республику украинских беженцев.
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