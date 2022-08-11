Мэр Берлина пообещала помочь организовать гей-парад в Киеве

Вован и Лексус позвонили бургомистру Берлина Франциске Гиффай, представившись главой администрации Киева Виталием Кличко. Запись разговора вошла в новый выпуск шоу «ВиЛ» на Rutube.

В ходе беседы лже-Кличко заявил, что главная помощь, необходимая Украине, — это содействие в организации гей-парада в Киеве. Мол, "это именно то, что сейчас сплотит всех украинцев". Госпожа Гиффай охотно поддержала этот тезис и с готовностью включилась в обсуждение оргвопросов.

"Да, действительно, в нашем городе есть большой опыт по проведению вот таких ЛГБТ-парадов. Берлин даже является своего рода таким символом радуги в Европе. Более того, у нас есть специальный отдел, который занимается именно работой с многообразием взглядов, с антидискриминацией. И я думаю, что мы сможем вам прислать контакты тех людей, которые могут вам помочь с организацией гей-парадов", — заявила она пранкерам.