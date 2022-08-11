Жители Бердянска до конца августа начнут получать российские пенсии
Жители Бердянска Запорожской области до конца августа начнут получать регулярные пенсии вместо единовременных пособий. Об этом заявил глава администрации города Александр Сауленко.
"Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе. Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерассчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей", — сказал он в рамках пресс-тура, который организовало Минобороны РФ.
Сауленко также обратил внимание на то, что российская пенсия в два раза больше той, которую получали 60% жителей Бердянска от Украины.
Ранее Лайф писал, что в Запорожской области уже начали применять российское законодательство. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.
Pixabay