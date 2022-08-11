Жители Бердянска до конца августа начнут получать российские пенсии

"Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе. Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерассчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей", — сказал он в рамках пресс-тура, который организовало Минобороны РФ.