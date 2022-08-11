Шольц назвал условие для визита Путина в Германию
Шольц назвал мирный договор между РФ и Украиной условием для визита Путина в Германию
Президент России Владимир Путин сможет посетить Германию только после заключения мирного договора между Москвой и Киевом. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Над вопросом, когда Путин снова будет в Германии, я пока вообще не задумывался", — сказал Шольц, добавив, что одно условие для этого точно есть: российская спецоперация должна быть прекращена.
По словам политика, Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной и речь не может идти о навязанном мире.
Ранее Лайф рассказывал, что Индонезия выразила заинтересованность во встрече Путина и Зеленского на саммите G20. По словам посла страны в России Хосе Тавареса, такая возможность на полях мероприятия точно будет.
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