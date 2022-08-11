"Русский получил бы 20 лет": Американцев взбесил приговор украинцу-наркоману за смертельное ДТП в США

Американские читатели Daily Mail раскритиковали приговор украинскому мигранту по делу о смертельной аварии, которая произошла в штате Нью-Гэмпшир ещё в 2019 году. Комментируя резонансный инцидент, юзеры пришли к выводу, что "правосудие покинуло" их страну.

По данным издания, три года назад дальнобойщик Владимир Жуковский выехал на встречную полосу движения и врезался в колонну байкеров, убив семь человек. В крови украинца были обнаружены фентанил, кокаин и героин, но недавно суд присяжных оправдал водителя-наркомана. В ближайшее время 26-летний Жуковский будет отпущен на свободу и депортирован на родину.

"Если бы он был русским, получил бы 20 лет тюрьмы. Но он украинец, а значит, "о Боже, мы плачем по Украине", вот его и отпустили", — возмутился один из пользователей.

"Я отсидел больше времени в тюрьме за переход улицы в неположенном месте, чем Владимир за убийство семерых человек, но это всё потому, что у него преимущество: он здесь живёт нелегально, а я просто гражданин США", — посетовал другой.

"Присяжные, судя по всему, тоже были под наркотиками", — сыронизировал третий.