"Русский получил бы 20 лет": Американцев взбесил приговор украинцу-наркоману за смертельное ДТП в США
Читатели Daily Mail возмутились приговором украинцу-наркоману за смертельное ДТП в США
Владимир Жуковский. Обложка © Twitter / Trucker World
Американские читатели Daily Mail раскритиковали приговор украинскому мигранту по делу о смертельной аварии, которая произошла в штате Нью-Гэмпшир ещё в 2019 году. Комментируя резонансный инцидент, юзеры пришли к выводу, что "правосудие покинуло" их страну.
По данным издания, три года назад дальнобойщик Владимир Жуковский выехал на встречную полосу движения и врезался в колонну байкеров, убив семь человек. В крови украинца были обнаружены фентанил, кокаин и героин, но недавно суд присяжных оправдал водителя-наркомана. В ближайшее время 26-летний Жуковский будет отпущен на свободу и депортирован на родину.
"Если бы он был русским, получил бы 20 лет тюрьмы. Но он украинец, а значит, "о Боже, мы плачем по Украине", вот его и отпустили", — возмутился один из пользователей.
"Я отсидел больше времени в тюрьме за переход улицы в неположенном месте, чем Владимир за убийство семерых человек, но это всё потому, что у него преимущество: он здесь живёт нелегально, а я просто гражданин США", — посетовал другой.
"Присяжные, судя по всему, тоже были под наркотиками", — сыронизировал третий.
А ранее Лайф сообщал, что фото президента Украины Владимира Зеленского с голливудской актрисой привело американцев в бешенство. К примеру, один из пользователей обратился к согражданам и попросил их объяснить, почему Вашингтон продолжает тратить налоги жителей на многомиллиардную помощь Киеву, в то время как украинский лидер занимается развлечением актрис.