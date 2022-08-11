В Красноярском крае пропал вертолёт Robinson, летевший в Путоранский заповедник

В Красноярском крае пропал вертолёт Robinson. По данным "Рен-ТВ", винтокрылое судно вылетело из Норильска в Путоранский заповедник и пропало с радаров.

В установленное время пилот вертолёта не вышел на связь. Сейчас спасатели готовятся вылететь на его поиски. Сколько людей было на борту, пока не известно.