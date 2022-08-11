НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 12:11

В Красноярском крае пропал вертолёт Robinson, летевший в Путоранский заповедник

В Красноярском крае пропал вертолёт Robinson. По данным "Рен-ТВ", винтокрылое судно вылетело из Норильска в Путоранский заповедник и пропало с радаров.

В установленное время пилот вертолёта не вышел на связь. Сейчас спасатели готовятся вылететь на его поиски. Сколько людей было на борту, пока не известно.

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке

Ранее Лайф рассказывал, что в Тверской области легкомоторный самолёт запутался в ЛЭП и совершил жёсткую посадку. Два человека, находившихся на борту, не пострадали.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров