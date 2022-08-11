В Красноярском крае пропал вертолёт Robinson, летевший в Путоранский заповедник
В Красноярском крае пропал вертолёт Robinson. По данным "Рен-ТВ", винтокрылое судно вылетело из Норильска в Путоранский заповедник и пропало с радаров.
В установленное время пилот вертолёта не вышел на связь. Сейчас спасатели готовятся вылететь на его поиски. Сколько людей было на борту, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тверской области легкомоторный самолёт запутался в ЛЭП и совершил жёсткую посадку. Два человека, находившихся на борту, не пострадали.
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