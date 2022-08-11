Словацкие байкеры "Брат за брата" доставят на родину Вечный огонь из Москвы

Московскую акцию "Пробег свободы" посетили словацкие байкеры "Брат за брата", которые отметили, что, несмотря на недружественное отношение их властей к России, народ Словакии остаётся на стороне РФ. Об этом они заявили в интервью каналу "Соловьёв Live".

Проект, который посетили зарубежные мотоциклисты, посвящён павшим в боях Второй мировой войны героям Красной армии, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и Словацкого национального восстания. Байкеры намерены привезти на родину зажжённый в Москве Вечный огонь. Однако журналист канала поинтересовался, не возникнут ли у них серьёзные проблемы при возвращении на родину.

"Мы приехали как граждане Словакии и Чехии. Мы не занимаемся политикой. Политики защищают прежде всего свои интересы, а не своих людей. Мы представляем простых людей. Наши сердца полны патриотизма, мы патриоты своей страны, но наши политики перестали защищать интересы своего народа. А народ находится на вашей стороне!" — ответил один из байкеров.