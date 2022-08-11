Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине рассказал журналистам, скучает ли он по своей предшественнице Ангеле Меркель, учитывая, в каком непростом положении оказалась его страна сейчас.

"Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием", — сказал немецкий политик в разговоре с журналистами.