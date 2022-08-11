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11 августа, 11:59

Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине рассказал журналистам, скучает ли он по своей предшественнице Ангеле Меркель, учитывая, в каком непростом положении оказалась его страна сейчас.

"Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием", сказал немецкий политик в разговоре с журналистами.

Эксперт раскрыл причину неожиданной поддержки Шольцом политики Меркель

Эксперт раскрыл причину неожиданной поддержки Шольцом политики Меркель

Ранее Лайф писал, что Шольц неожиданно поддержал шаги Меркель в отношении России. По словам действующего канцлера ФРГ, политика мирного сосуществования, как и попытка примирения, никогда не может быть ошибочной.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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