Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине рассказал журналистам, скучает ли он по своей предшественнице Ангеле Меркель, учитывая, в каком непростом положении оказалась его страна сейчас.
"Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием", — сказал немецкий политик в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф писал, что Шольц неожиданно поддержал шаги Меркель в отношении России. По словам действующего канцлера ФРГ, политика мирного сосуществования, как и попытка примирения, никогда не может быть ошибочной.
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