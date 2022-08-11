В Луганске прошла первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Общероссийским народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, работают во имя Родины и во благо людей.

Премию PUTIN TEAM вручили лучшим профессионалам Луганска. Видео © Материалы предоставлены Лайфу Народным фронтом

"Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие. Бесконечная благодарность всем вам. Ваш труд сейчас превращается в ежедневный гражданский подвиг. Это говорит о безмерной стойкости людей, нам многому у вас можно поучиться", — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, открывая торжественную церемонию.

Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, которая также проводила церемонию награждения, отметила, что необходимо огромное внутреннее мужество, чтобы работать в тех же местах, что и военные.

Первыми награждёнными премией PUTIN TEAM стали более 20 жителей Луганской Народной Республики: Михаил Филипец, Александр Дреев, Владимир Панков, Владимир Андрейчук, Алексей Глазков, Сергей Ждамиров, Василий Зюба, Нина Кебалюк, Роман Козаков, Светлана Котова, Анатолий Ластовиченко, Сергей Лебединский, Сергей Миронов, Юрий Назаренко, Валентина Панарина, Валерий Попов, Алексей Приголовкин, Татьяна Филь, Роман Франчук, Станислав Чернец, Сергей Черных, Николай Янчик. Среди них — сотрудники коммунальных предприятий, аварийно-спасательных служб, озеленители, слесари, а также водители троллейбусов и автобусов.