Политолог Солонников: Эрдоган лавирует между Россией и Западом ради собственной выгоды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается лавировать между Россией и Западом, чтобы от каждой стороны получить как можно большую выгоду. Такое мнение высказал в беседе с газетой "Петербургский дневник" директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

"Президент Турции сотрудничал с Москвой вопреки мнению США, когда покупал у нас комплексы С-300 и когда не поддерживал волну антироссийских санкций", — сказал он.

По словам политолога, Эрдоган продолжит лавировать в геополитическом пространстве в попытках получить максимальную выгоду со всех сторон, проводя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и поставляя "Байрактары" ВСУ. И вместе с этим он всё так же будет договариваться о поставках пшеницы. При этом Солонников уверяет, что Эрдоган ведёт не пророссийскую, а протурецкую политику.

"Как Эрдоган поведёт себя в случае усиления давления со стороны США, покажет время. Но принимать решение он будет исключительно из расчётов выгоды для Турции и для себя", — подчеркнул политолог.