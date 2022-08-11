Политолог Солонников: Эрдоган лавирует между Россией и Западом ради собственной выгоды
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается лавировать между Россией и Западом, чтобы от каждой стороны получить как можно большую выгоду. Такое мнение высказал в беседе с газетой "Петербургский дневник" директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.
"Президент Турции сотрудничал с Москвой вопреки мнению США, когда покупал у нас комплексы С-300 и когда не поддерживал волну антироссийских санкций", — сказал он.
По словам политолога, Эрдоган продолжит лавировать в геополитическом пространстве в попытках получить максимальную выгоду со всех сторон, проводя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и поставляя "Байрактары" ВСУ. И вместе с этим он всё так же будет договариваться о поставках пшеницы. При этом Солонников уверяет, что Эрдоган ведёт не пророссийскую, а протурецкую политику.
"Как Эрдоган поведёт себя в случае усиления давления со стороны США, покажет время. Но принимать решение он будет исключительно из расчётов выгоды для Турции и для себя", — подчеркнул политолог.
Ранее бывший постпред США назвал Эрдогана, Орбана и Берлускони друзьями Путина в НАТО. Иво Даалдер раскритиковал также турецкого президента за закупку российских комплексов ПВО С-400 вместо западного оборудования.
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