Врач перечислила болезни, которые лечит морская вода

Морская вода может быть как полезна для кожи и волос, так и вредна, предупредила в беседе с "Газетой.ru" врач-дерматолог и трихолог, специалист "СМ-Клиники" Наталья Щеплева.

"На кожу при угревой болезни, псориазе, атомическом дерматите морская вода оказывает противовоспалительное действие, укрепляет волосы, уменьшает себорейный дерматит", — объяснила медик.

А вот в том случае, если кожа изначально отличается сухостью, попадание морской воды может негативно сказаться на её состоянии, особенно если на лице присутствуют язвенные дефекты или ожоги. Щеплева также предупредила, что прямых солнечных лучей стоит избегать при онкологии и состояниях после инсульта и инфаркта.

По словам эксперта, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозной болезнью рекомендуется сократить времяпровождение на солнце. Но даже при отсутствии противопоказаний, отдыхая на пляже, следует использовать головные уборы, вовремя наносить солнцезащитные кремы и не загорать под открытым солнцем, напомнила дерматолог.