Пять вредных советов, которые испортят любое резюме

Даже малейшая ошибка в резюме может обернуться провалом. Но порой не всегда получается понять, что именно сделал не так. IT-рекрутер hh.ru Арина Столярова перечислила Лайфу пять вредных советов, которые точно испортят резюме.

Укажите телефон, на который никогда не принимаете звонок

При заполнении контактов в резюме необходимо проверить все данные, иначе HR-специалист не сможет связаться с вами. ФИО стоит указать на русском языке, особенно при наличии необычного имени. Номер телефона и почту нужно прописать именно такие, к которым у вас есть доступ, — и ничто не помешает людям связаться с вами.

Прописывайте как можно больше опыта, аж на пять страниц

По словам эксперта, резюме должно быть лаконичным. Если вы молодой специалист, то расписать максимально близкий опыт всё же стоит. Если уже имели дело с этой сферой, то не нужно указывать студенческую работу. Есть ошибки и с описание ранее занимаемых должностей. Нет необходимости расписывать всю инструкцию для описания опыта. Нужно просто описать каждую должность в пяти-шести пунктах, начиная с ключевых задач. Кроме того, название желаемой позиции стоит конкретизировать.

Не пишите в резюме профессиональные термины вашей должности — вас точно найдут. Чем более расплывчато, тем "заметнее"

В резюме обязательно следует использовать терминологию, характерную для вашей должности. Например, человеку, занимающемуся проектированием зданий и сооружений, не стоит брезгать аббревиатурами строительных проектов с расшифровкой. Благодаря этому HR-специалист сможет найти ваше резюме среди многих похожих.

Ни в коем случае не пишите о достижениях на прошлом месте работы!

После описания опыта работы необходимо указать одно или два достижения. Но даже здесь нужно придерживаться некоторого правила. По словам Столяровой, одним предложением рекомендуется описать проблему, а затем рассказать об изменении состояния проекта за время вашей работы над ним. Должен быть формат "было – стало" в цифровых показателях.

Расскажите о себе всё и обязательно приложите пару фото с отдыха с семьёй — пусть все знают

В блоке "О себе" стоит рассказать об ожиданиях от будущего места работы. Рекомендуется в краткой форме поделиться хобби и увлечениями. Но при этом не нужно раскрывать семейные тайны и какие-либо личные моменты.