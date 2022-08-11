Пациенты с ковидом "научились" чувствовать запахи
Роспотребнадзор: Потеря обоняния у пациентов с "омикроном" встречается крайне редко
Пациенты с коронавирусом сейчас крайне редко испытывают потерю обоняния, которая ранее была отличительным признаком болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что наиболее распространёнными симптомами "омикрона" выступают невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах. При этом в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты лечатся дома.
Ранее были названы самые ковидоопасные места на курортах. По словам иммунолога Николая Крючкова, для защиты от вируса стоит носить маску в поезде и самолёте, обрабатывать руки санитайзерами и избегать толпы людей.
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