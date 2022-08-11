Пациенты с ковидом "научились" чувствовать запахи

Пациенты с коронавирусом сейчас крайне редко испытывают потерю обоняния, которая ранее была отличительным признаком болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что наиболее распространёнными симптомами "омикрона" выступают невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах. При этом в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты лечатся дома.