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11 августа, 11:10

7 неочевидных причин, почему женщина изменила

Помимо очевидного, например, из мести, женщина может пойти налево и по одной ей понятным причинам. Так что же подталкивает девушек к адюльтеру?

Принято считать, что женщина изменяет мужчине, если тот не умеет приносить удовольствие в постели. А ещё из меркантильных целей или в случае, когда девушка хочет разорвать отношения и ищет "запасной вариант" — нового кавалера. Однако не всё так просто. Бывают и нетипичные причины женской неверности, которые понять сложнее.

Измена из-за невозможности решить проблемы в отношениях

Женщина на стрессе иногда изменяет ради секса и получения удовольствия. Фото © Unsplash

Женщина на стрессе иногда изменяет ради секса и получения удовольствия. Фото © Unsplash

Очень часто личные трудности, обиды и упрёки переносятся женщинами и в кровать. И если у пары есть какая-то серьёзная проблема, решить которую по каким-то причинам невозможно, жизнь превращается в постоянный стресс. Партнёрша, занимаясь сексом, думает не о наслаждении близостью с любимым, а о сложностях в отношениях с мужчиной. Если ситуация выйдет из-под контроля, вполне вероятно, что это станет причиной измены девушки. Та может найти любовника, чтобы заниматься сексом и получать удовольствие, а не вгонять себя в стресс лишний раз, когда дело доходит до близости.

У женщины и мужчины разные сексуальные предпочтения

Разная сексуальная конституция или темпераменты — важная проблема в паре. Если говорить простыми словами, один партнёр хочет часто и много, а второму достаточно всего пару раз в месяц по разу. Нежелание подстраиваться под вторую половинку и решать вопрос либидо тоже могут подтолкнуть избранницу на измену. Если, например, её темперамент выше мужского. Другой же нетипичной причиной, почему женщина изменяет, могут стать и разные сексуальные предпочтения: одному нравится всё "по классике", а другому хочется экспериментов и гаджетов в постели.

Измена из-за жажды новых ярких эмоций

Нравственный вопрос брака и его самой скучной стороны. Те, кто вместе долгое время, прекрасно знают, что страсть гаснет, а любимый человек становится предсказуемым и как будто немного скучным. Поэтому некоторые женщины изменяют, чтобы напомнить себе о ярких эмоциях, которых в долгой семейной жизни практически не бывает.

Секс ради секса и не более

Заниматься качественным сексом любят одинаково оба пола. Фото © Shutterstock

Заниматься качественным сексом любят одинаково оба пола. Фото © Shutterstock

Мужчины, когда доходит до разбора их измен, часто оправдываются одной фразой: "Это был секс ради секса и всё". Принято считать, что у женщин большая тяга идёт к прелюдиям и эмоциональной близости, мол, они для них важнее, чем сам секс. Но одна из нетипичных причин женских измен как раз кроется в том, что получать качественное удовольствие от умелой второй половинки любят одинаково и мужчины, и женщины. Поэтому даме не обязательно сближаться с любовником, порой измена — просто секс ради секса.

Измена из-за проблем с самооценкой у женщины

Отчасти в этом пункте есть и вина мужчины. Чаще всего в паре с избранником, который эмоционально холоден, равнодушен, скуп на одобрение и похвалу, женщина постепенно начинает терять уверенность в себе. Её самооценка падает, потому как любимый человек её не хочет, не хвалит, не замечает. В определённый момент, намеренно или нет, обделённая и изголодавшаяся по ласке и вниманию девушка изменит, найдя ту самую поддержку на стороне. С любовником она снова почувствует себя настоящей женщиной: желанной и сексуальной.

Измена из любопытства

Любопытство и изучение себя могут стать причинами, по которым женщина изменит кавалеру. Фото © Unsplash

Любопытство и изучение себя могут стать причинами, по которым женщина изменит кавалеру. Фото © Unsplash

Чаще всего с такой нетипичной причиной женской измены сталкиваются пары, которые начали отношения в юном возрасте. Со временем в женщине, собственно, как и в мужчине, может проснуться любопытство попробовать секс с другим человеком. Ведь получается, что партнёры до встречи друг с другом ни с кем другим не были в контакте и не могут адекватно оценить качество близости. И, если интерес перевешивает, изучение себя и своей сексуальности — как предлог — станет причиной женской неверности.

Меркантильные намерения женщины

На самом деле опуститься до того, чтобы спать с человеком в меркантильных целях, может не такое большое количество девушек, как принято считать среди мужчин. В женских изменах всё-таки играют роль чувства, пусть порой и слабые. На осознанный секс за деньги девушку могут толкнуть либо совсем бедственное положение, либо отсутствие всяких моральных принципов. Подвести женщину к такому может психологическая травма или измены партнёра в прошлом.

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Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

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