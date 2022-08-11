10 диких киноляпов из фильма "17 мгновений весны", не заметить которые просто невозможно

1. Генерал Карл Вольф отправляет с пакетом лётчика-курьера, и тот садится в советский Як-12, разработанный по личному заданию Иосифа Сталина. По взлётной полосе разбегается уже истребитель-низкоплан Messerschmitt Bf 109 (в СССР был известен как Ме-109), а взлетает немецкий одноместный одномоторный поршневой Фокке-Вульф Fw.190.

2. Не меньше вопросов вызывает и сцена, в которой пытают радистку Кэт, выкладывая её ребёнка на мороз. Поначалу на голове малыша был чепчик, но через некоторое время, когда он вновь появился в кадре, головного убора уже не было.

Кадр © Семнадцать мгновений весны. Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Кинопоиск

3. Макс Отто фон Штирлиц и пастор Шлаг едут на машине к границе с Швейцарией, играет песня "Милорд" в исполнении Эдит Пиаф. Композиция была написана в 1958-м, трек записали на студии Capitol Recording Studios в Нью-Йорке 9 мая 1959-го.

4. В кабинете руководителя гестапо Генриха Мюллера на стене висели часы одной из самых массовых советских марок — "Слава". Такие выпускали в 1970-е годы.

5. У создателей 12-серийного художественного телефильма явно были проблемы с немецким языком. Иначе как объяснить, что простейшее слово "птицы" на лотке с птичьим кормом было написано неправильно: Fogel вместо Vögel.

6. В одной из сцен Штирлиц едет по лесной дороге, когда его останавливает немецкий патруль. Штирлиц опускает боковое стекло в автомобиле, разговаривает с патрульным, но, когда отъезжает, видно, что стекло было поднято.

7. В сцене, где Штирлиц спал в машине, через заднее стекло виден советский среднетоннажный грузовик ЗИЛ-130, производство которого было начато в 60-е годы.

Кадр © Семнадцать мгновений весны. Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Кинопоиск

8. Персонажи киноленты были одеты в костюмы, сшитые по моде 70-х годов. Кроме того, проскакивали и аксессуары второй половины XX века: на встречу с рейхсляйтером Мартином Борманом Штирлиц отправился в чёрных пластмассовых очках советского производства времён 1970-х.

9. Мюллер, спускаясь в "подвалы гестапо" со Штирлицем, сдаёт дежурному, сняв с пояса довольно крупный пистолет (предположительно, самозарядный Walther P38 калибра 9 мм). Такую пушку нельзя было спрятать под кителем незаметно, однако ни в одном эпизоде пистолет не проглядывал.