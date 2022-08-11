НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 10:10

Что можно и чего категорически нельзя делать в полнолуние 12 августа, когда эмоции забьют через край

Полнолуние 12 августа произойдёт в знаке Водолей в 4:35 по мск. Астролог Татьяна Лукашевич в беседе с Лайфом раскрыла риски дня: вероятны усиление военной активности, громкие отставки и скачки валюты.

Что принесёт полнолуние в августе 2022 года?

Поскольку в точке полнолуния 12 августа будет находиться Сатурн — планета государства, чиновников, закона — мы вполне можем услышать важные новости, касающиеся главных персон страны. Возможна даже отставка и уход политических лидеров по разным причинам, предупредила в беседе с Лайфом астролог Татьяна Лукашевич. Ещё специалист отметила существование риска терактов.

Особенно необходимо опасаться вооружённых нападений и терактов, так как Марс также сделает напряжённый аспект к точке полнолуния

Татьяна Лукашевич

Астролог

<p>Особенно необходимо опасаться вооружённых нападений и терактов, так как Марс также сделает напряжённый аспект к точке полнолуния</p>
<p>Особенно необходимо опасаться вооружённых нападений и терактов, так как Марс также сделает напряжённый аспект к точке полнолуния</p>

Лукашевич предрекла непростые времена застройщикам и банковской сфере — возможны скачки валют. Также астролог спрогнозировала вероятное введение новых ограничений из-за усиления вирусной активности.

Очень вероятно могут ввести масочный режим в ближайшее время

Татьяна Лукашевич

Астролог

<p>Очень вероятно могут ввести масочный режим в ближайшее время</p>
<p>Очень вероятно могут ввести масочный режим в ближайшее время</p>

По словам Лукашевич, усилится и военная активность: "Это может быть связано с авиацией или ракетными установками. Во второй половине августа лучше сократить авиаперелёты или пользоваться только надёжными авиакомпаниями".

Как вести себя в полнолуние?

Полнолуние всегда день очень эмоциональный, так как мужская и женская энергия находятся в конфликте. Бережнее надо относиться и к своему здоровью, желательно снизить физические нагрузки и употребление алкоголя

Татьяна Лукашевич

Астролог

<p>Полнолуние всегда день очень эмоциональный, так как мужская и женская энергия находятся в конфликте. Бережнее надо относиться и к своему здоровью, желательно снизить физические нагрузки и употребление алкоголя</p>
<p>Полнолуние всегда день очень эмоциональный, так как мужская и женская энергия находятся в конфликте. Бережнее надо относиться и к своему здоровью, желательно снизить физические нагрузки и употребление алкоголя</p>

В полнолуние можно уделить время созерцанию, делать добрые дела, насладиться одиночеством.

Что нельзя делать при полной луне?

Если не умеете вести спокойный диалог, в полнолуние не стоит выяснять отношения: велик риск разрыва. 12 августа не гоняйте, не переедайте, а ещё не работайте в огороде.

Как зарядить кошелёк на деньги в полнолуние?

В полнолуние принято заряжать кошелёк на деньги, чтобы полная Луна наполнила его энергией. Для этого существует ритуал: наполненный крупными купюрами бумажник в полночь кладут на подоконник и оставляют до утра. За несколько часов кошелёк зарядится энергией при помощи лунного света, и в доме будет достаток.

Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт август 2022-го каждому из знаков зодиака

Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт август 2022-го каждому из знаков зодиака

Обложка ©

Shutterstock

Юлия Архипова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров