Что можно и чего категорически нельзя делать в полнолуние 12 августа, когда эмоции забьют через край
Полнолуние 12 августа произойдёт в знаке Водолей в 4:35 по мск. Астролог Татьяна Лукашевич в беседе с Лайфом раскрыла риски дня: вероятны усиление военной активности, громкие отставки и скачки валюты.
Что принесёт полнолуние в августе 2022 года?
Поскольку в точке полнолуния 12 августа будет находиться Сатурн — планета государства, чиновников, закона — мы вполне можем услышать важные новости, касающиеся главных персон страны. Возможна даже отставка и уход политических лидеров по разным причинам, предупредила в беседе с Лайфом астролог Татьяна Лукашевич. Ещё специалист отметила существование риска терактов.
Особенно необходимо опасаться вооружённых нападений и терактов, так как Марс также сделает напряжённый аспект к точке полнолуния
Лукашевич предрекла непростые времена застройщикам и банковской сфере — возможны скачки валют. Также астролог спрогнозировала вероятное введение новых ограничений из-за усиления вирусной активности.
Очень вероятно могут ввести масочный режим в ближайшее время
По словам Лукашевич, усилится и военная активность: "Это может быть связано с авиацией или ракетными установками. Во второй половине августа лучше сократить авиаперелёты или пользоваться только надёжными авиакомпаниями".
Как вести себя в полнолуние?
Полнолуние всегда день очень эмоциональный, так как мужская и женская энергия находятся в конфликте. Бережнее надо относиться и к своему здоровью, желательно снизить физические нагрузки и употребление алкоголя
В полнолуние можно уделить время созерцанию, делать добрые дела, насладиться одиночеством.
Что нельзя делать при полной луне?
Если не умеете вести спокойный диалог, в полнолуние не стоит выяснять отношения: велик риск разрыва. 12 августа не гоняйте, не переедайте, а ещё не работайте в огороде.
Как зарядить кошелёк на деньги в полнолуние?
В полнолуние принято заряжать кошелёк на деньги, чтобы полная Луна наполнила его энергией. Для этого существует ритуал: наполненный крупными купюрами бумажник в полночь кладут на подоконник и оставляют до утра. За несколько часов кошелёк зарядится энергией при помощи лунного света, и в доме будет достаток.
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