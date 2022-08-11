Что можно и чего категорически нельзя делать в полнолуние 12 августа, когда эмоции забьют через край

Что принесёт полнолуние в августе 2022 года?

Поскольку в точке полнолуния 12 августа будет находиться Сатурн — планета государства, чиновников, закона — мы вполне можем услышать важные новости, касающиеся главных персон страны. Возможна даже отставка и уход политических лидеров по разным причинам, предупредила в беседе с Лайфом астролог Татьяна Лукашевич. Ещё специалист отметила существование риска терактов.

Особенно необходимо опасаться вооружённых нападений и терактов, так как Марс также сделает напряжённый аспект к точке полнолуния Татьяна Лукашевич Астролог

Лукашевич предрекла непростые времена застройщикам и банковской сфере — возможны скачки валют. Также астролог спрогнозировала вероятное введение новых ограничений из-за усиления вирусной активности.

Очень вероятно могут ввести масочный режим в ближайшее время Татьяна Лукашевич Астролог

По словам Лукашевич, усилится и военная активность: "Это может быть связано с авиацией или ракетными установками. Во второй половине августа лучше сократить авиаперелёты или пользоваться только надёжными авиакомпаниями".

Как вести себя в полнолуние?

Полнолуние всегда день очень эмоциональный, так как мужская и женская энергия находятся в конфликте. Бережнее надо относиться и к своему здоровью, желательно снизить физические нагрузки и употребление алкоголя Татьяна Лукашевич Астролог

В полнолуние можно уделить время созерцанию, делать добрые дела, насладиться одиночеством.

Что нельзя делать при полной луне?

Если не умеете вести спокойный диалог, в полнолуние не стоит выяснять отношения: велик риск разрыва. 12 августа не гоняйте, не переедайте, а ещё не работайте в огороде.

Как зарядить кошелёк на деньги в полнолуние?