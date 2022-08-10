Эти имена носят мужчины, которым нельзя прощать грехи

Пётр

Пётр в переводе с древнегреческого — "скала", "камень". Этот парень железно уверен, что он святоша, каких поискать. На деле же приманивает женщин обаянием. Петя умеет красиво ухаживать и ловит на крючок. Когда понимает, что жертва не сорвётся, начинает вить из девушки верёвки. Пётр уходит в загулы, пропадая порой на недели, а потом внезапно появляется как ни в чём не бывало. Такое отношение вытерпит не каждая дама. И, будем честны, терпеть здесь не нужно: бегите от Петра, сверкая пятками, и не прощайте обладателю этого благородного имени грехи.

Андрей

Андрей красиво говорит, но мало делает. Обладатель этого имени с радостью уйдёт в загул и даже не подумает о чувствах второй половинки. Фото © Freepik / senivpetro

"Мужественный", "храбрый" — так переводится имя греческого происхождения Андрей. Этому мужчине и правда не занимать отваги. С дамами такой кавалер поначалу милый и пушистый — предпочитает скрывать не самые лучшие свои черты. Ведь Андрей — гулёна, любит шумные компании, тусовки, эффектных девушек, и без разницы, в отношениях он или нет. Этот парень, согрешив, будет делать всё, чтобы вернуть даму сердца, однако женщине стоит хорошенько подумать, нужен ли ей такой ухажёр. Андрей прокалывается изо дня в день, наступая на одни и те же грабли.

Вячеслав

Древнеславянское имя Вячеслав образовано сложением слов "вяче", что означает "больше", и "слав", то есть "слава". Этому парню действительно хочется быть у всех на виду, в центре внимания. Слава вновь и вновь заставляет возлюбленную в нём разочаровываться, грешит изменами... Но ведь никто не обещал лёгких отношений. Поняв, что девушка на грани, Вячеслав первым разорвёт союз, поскольку предпочитает, чтобы бросали не его, а он.

Степан

Степан растёт с короной на голове. Он без труда подчиняет партнёршу, заставляя играть по придуманным им правилам, а потом выговаривает, если что-то не устроило. Фото © Freepik / cookie_studio

Русское имя греческого происхождения Степан одаривает своего обладателя короной. Этот мужчина мнит себя царём: Стёпа уверен, что только он знает, как жить эту жизнь. Такой парень может быть ласковым и заботливым, но только в конфетно-букетный период. Добившись цели, то есть затащив дамочку в постель, Степан понимает, что ненаглядная от него уже никуда не денется. И начинает играть по собственным правилам, подчиняя партнёршу. Носитель этого имени любит выпить, а потом высказать благоверной за какое-то "не такое" отношение к нему. Претензии Степана должны стать звоночком для женщины: лучше уйти, чем терпеть долгие годы.

Иннокентий