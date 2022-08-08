Почти все мужчины с этими именами — двуличные лицемеры

Кому хочется общаться с человеком, чьи слова не соотносятся с поступками? Мужчины с этими именами будут улыбаться вам в лицо, лить в уши красивые слова, а за глаза ругать на чём свет стоит. Обладатели этих пяти имён с рождения знают толк в лицемерии.

Аркадий

Древнегреческое имя Аркадий в переносном значении трактуется как "пастух", более вольный перевод — "блаженный", "счастливый". Быть лицемером — суперсила Аркаши. В отношениях такой мужчина поначалу боготворит даму, чуть ли не к ногам припасть готов, а в итоге оказывается негодяем. Аркадий говорит пассии только то, что она хочет слышать, втирается в доверие, получает желаемое, а потом пропадает с концами.

Борис

Борис не готов мириться с тем, что может быть неправ. Он умеет строить козни и пакостить окружающим, хотя со стороны выглядит довольно милым человеком. Фото © Freepik / pressfoto

Кто не знает фразу "Борис, ты не прав!"? Она с точностью описывает обладателей этого имени старославянского происхождения. Борис, конечно, сам не готов считать себя неправым, но окружающие-то знают, что с людьми этот парень ведёт себя по-свински. Он с детства "дружит" с конкурентами, лицемерно прикрываясь образом хорошего мальчика. На деле же друзей у Бори нет: люди отворачиваются от такого мужчины, как только понимают, что ничего нормального от него ждать не приходится.

Владислав

Имя Владислав состоит из двух частей: "владеть" и "слава". Быть на виду такой мужчина любит больше остальных, а уж если по знаку зодиака обладатель этого имени Близнецы, то вообще пиши пропало. Влад извивается словно змея: знает всё о жизни знакомых, в курсе, как себя вести с некогда приятелями, где можно спросить лишнее, а где нужно вовремя замолчать... Даже если вам кажется, что Владислав — хороший друг, поверьте, это только кажется. В реальности этот парень лицемер ещё тот.

Тихон

Тихон любит распускать сплетни, только на первый взгляд кажется тихоней. На самом деле этот мужчина — тот ещё лицемер. Фото © Freepik / benzoix

Носитель имени греческого происхождения, которое переводится как "судьба", только с виду кажется тихоней. Внутри Тихона бушуют страсти, этот лицемерный мужчина не знает, как вести себя, чтобы не выдать нутро. Пока все будут гадать, кто же распускает сплетни, Тихон продолжит строить козни окружающим. В общем, мы вас предупредили, а общаться с Тишей или нет — решать вам.

Юрий