Астропрогноз Василисы Володиной: Как без потерь прожить неделю с 8 по 14 августа и не лишиться сил
В августе нас ждёт несколько по-настоящему поворотных моментов в самых разных ситуациях, которые могут изменить жизнь каждого. Что важного россиян ждёт на неделе с 8-го по 14-е число и как вести себя?
Астролог Василиса Володина назвала август одним из самых важных месяцев 2022 года и заметила, что в целом текущий год изменил жизнь многих людей. Специалист насчитала в последнем месяце лета 10 сложных конфигураций и напомнила, что главными акторами станут Солнце и Марс. Это повлечёт за собой активность, горячность, перегретость ситуаций.
Месяц сложный, особенно первая его половина. Ближайшая неделя – с 8 августа может быть ключевой и важной для многих из вас. Чем же месяц такой особенный? Напряжённость в мире и жизни каждого из нас будет только возрастать, к сожалению
Астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 августа
Самым сложным аспектом на небе станет точный квадрат Марса и Сатурна: он выражается в упорных усилиях и противодействии им окружающей среды. Как объяснила Володина в посте в телеграм-канале, сколько ни упирайся, результат не такой, как хотелось бы, или вообще отсутствует.
Как говорится в одном прекрасном произведении: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"
Соответственно, если препятствия непреодолимы, не надо лезть на рожон и пытаться с ними справиться, отпустите ситуацию, особенно если вопрос и его решение непринципиальны, пишет kp.ru. Если же проблема важная, вы должны быть готовы к тому, что малой кровью не обойдётся.
Тау-квадрат Солнце – Сатурн – Уран принесёт тяжёлый груз ответственности и долгов. Такой аспект не даст развернуть во всю мощь живую человеческую природу. Из позитивных моментов: этот груз можно скинуть с плеч, правда, нужно быть готовым заплатить, чем-то пожертвовать, поступиться.
Оппозиция Венеры к Плутону отвечает за страсти во вторую неделю августа. Нежные тонкие чувства, переживания, переливы ощущений рискуют натолкнуться на чужие цинизм и жестокость.
Отношения с любимым не выясняем, на сексуальные эксперименты не решаемся
При этом на неделе с 8 по 14 августа люди однозначно будут ощущать силы и внутренние возможности для решения текущих задач. За хороший ресурс в данном случае отвечают гармоничные аспекты Марса.
С 20 августа давайте не будем искрить, будем спокойнее. Слишком много огня, вспыльчивости. Не надо конфликтовать, ведите себя поспокойнее
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