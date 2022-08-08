Астропрогноз Василисы Володиной: Как без потерь прожить неделю с 8 по 14 августа и не лишиться сил

Астролог Василиса Володина назвала август одним из самых важных месяцев 2022 года и заметила, что в целом текущий год изменил жизнь многих людей. Специалист насчитала в последнем месяце лета 10 сложных конфигураций и напомнила, что главными акторами станут Солнце и Марс. Это повлечёт за собой активность, горячность, перегретость ситуаций.

Месяц сложный, особенно первая его половина. Ближайшая неделя – с 8 августа может быть ключевой и важной для многих из вас. Чем же месяц такой особенный? Напряжённость в мире и жизни каждого из нас будет только возрастать, к сожалению Василиса Володина Астролог

Астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 августа

Самым сложным аспектом на небе станет точный квадрат Марса и Сатурна: он выражается в упорных усилиях и противодействии им окружающей среды. Как объяснила Володина в посте в телеграм-канале, сколько ни упирайся, результат не такой, как хотелось бы, или вообще отсутствует.

Как говорится в одном прекрасном произведении: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" Василиса Володина Астролог

Соответственно, если препятствия непреодолимы, не надо лезть на рожон и пытаться с ними справиться, отпустите ситуацию, особенно если вопрос и его решение непринципиальны, пишет kp.ru. Если же проблема важная, вы должны быть готовы к тому, что малой кровью не обойдётся.

Тау-квадрат Солнце – Сатурн – Уран принесёт тяжёлый груз ответственности и долгов. Такой аспект не даст развернуть во всю мощь живую человеческую природу. Из позитивных моментов: этот груз можно скинуть с плеч, правда, нужно быть готовым заплатить, чем-то пожертвовать, поступиться.

Оппозиция Венеры к Плутону отвечает за страсти во вторую неделю августа. Нежные тонкие чувства, переживания, переливы ощущений рискуют натолкнуться на чужие цинизм и жестокость.

Отношения с любимым не выясняем, на сексуальные эксперименты не решаемся Василиса Володина Астролог

При этом на неделе с 8 по 14 августа люди однозначно будут ощущать силы и внутренние возможности для решения текущих задач. За хороший ресурс в данном случае отвечают гармоничные аспекты Марса.