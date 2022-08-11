Женщин с этими 5 знаками зодиака мужчины ненавидят, и вот почему

Знак зодиака — Дева

Женщину, рождённую под знаком зодиака Дева, мужчины недолюбливают из-за расчётливости. Фото © Freepik / pikisuperstar

Мужчины не слишком любят порядок, а вот женщины-Девы на нём просто помешаны. Для них неприемлемо разбрасывать вещи по квартире или заниматься уборкой только по выходным. Девушка, рождённая под этим знаком зодиака, раздражает и бесит парней педантичностью и строгостью. У неё на уме практически нет романтики, а только холодный расчёт. Девы отталкивают мужчин ещё и любовью к критике. Жизнь с такой женщиной — строгое исполнение расписания и следование её правилам. Главным в отношениях с Девой партнёр точно не будет. А это ещё один весомый аргумент, чтобы не завязывать романов с этими представительницами земной стихии.

Женщина-Скорпион

Жещину-Скорпиона мужчины боятся из-за мстительности. Фото © Freepik / pikisuperstar

Скорпион — самый страшный в гневе знак зодиака. Поэтому строить отношения с этой представительницей водной стихии может быть очень опасно, а мужчины такое не слишком любят. К тому же мстительность Скорпионов тоже отпугивает кавалеров: те попросту боятся жестокой расправы за ошибки. Женщины с этим знаком зодиака, как известно, — тонкие манипуляторши. Свою вторую половинку могут легко обвести вокруг пальца, а та и не заметит… Только со временем, анализируя события прошлого, парень поймёт, что к чему. За хитрость ума девушек-Скорпионов мужчины ненавидят всем сердцем и обходят стороной.

Женщина-Рыбы

Девушка со знаком зодиака Рыбы слишком часто лжёт и перекладывает на мужчин ответственность. Фото © Freepik / pikisuperstar

Вечно живущие в фантазиях женщины-Рыбы тоже частенько выводят мужчин из себя. Всему виной — надуманные проблемы и несуществующие трудности. Девушки этого знака зодиака очень ранимы и скромны, поэтому чаще разговаривают намёками, чем озвучивают желания прямо. А следом обижаются, потому что остались непонятыми, начинают считать себя нелюбимыми. Ещё одна особенность, за которую парни недолюбливают Рыб, — перекладывание проблем на других. В частности, и на партнёра. Патологические вруньи, эти представительницы стихии Воды наговорят всякого, лишь бы выставить себя беззащитными. Мужчины прекрасно понимают схему, но отказать любимой не могут. При этом сильно злятся из-за манипуляций ненаглядных.

Знак зодиака — Рак

Женщина-Рак слишком ревнива и обожает контролировать партнёра. Фото © Freepik / pikisuperstar

Злопамятные и скрытные. Женщин, рождённых под знаком зодиака Рак, парни тоже не слишком любят. А всё из-за крайне ранимой натуры. Девушки-Раки эмоциональные и часто во время разговоров начинают лить слёзы. Хотя на деле эти представительницы водной стихии могут быть достаточно жестоки. Особенно это касается злопамятности: в самый неподходящий момент женщина-Рак напомнит мужчине, как тот её обидел пару лет назад и толком не извинился. А ещё партнёров в таких девушках раздражает ревнивость. Когда отношения уже серьёзные, такая дама-Рак начинает жёстко контролировать избранника: ей важно знать, куда, с кем и как надолго суженый идёт по делам. Часто в моменты разлуки Рак требует внимания и строит из себя обиженную миром.

Знак зодиака — Телец

Женщина со знаком зодиака Телец надменна и раздражает мужчин требовательностью. Фото © Freepik / pikisuperstar