Женщин с этими 5 знаками зодиака мужчины ненавидят, и вот почему
Одни излишне требовательны, другие строят из себя принцесс. Женщины, рождённые под следующими знаками зодиака, парней бесят до трясучки, но те часто не могут сопротивляться шарму этих дам.
Знак зодиака — Дева
Женщину, рождённую под знаком зодиака Дева, мужчины недолюбливают из-за расчётливости. Фото © Freepik / pikisuperstar
Мужчины не слишком любят порядок, а вот женщины-Девы на нём просто помешаны. Для них неприемлемо разбрасывать вещи по квартире или заниматься уборкой только по выходным. Девушка, рождённая под этим знаком зодиака, раздражает и бесит парней педантичностью и строгостью. У неё на уме практически нет романтики, а только холодный расчёт. Девы отталкивают мужчин ещё и любовью к критике. Жизнь с такой женщиной — строгое исполнение расписания и следование её правилам. Главным в отношениях с Девой партнёр точно не будет. А это ещё один весомый аргумент, чтобы не завязывать романов с этими представительницами земной стихии.
Женщина-Скорпион
Жещину-Скорпиона мужчины боятся из-за мстительности. Фото © Freepik / pikisuperstar
Скорпион — самый страшный в гневе знак зодиака. Поэтому строить отношения с этой представительницей водной стихии может быть очень опасно, а мужчины такое не слишком любят. К тому же мстительность Скорпионов тоже отпугивает кавалеров: те попросту боятся жестокой расправы за ошибки. Женщины с этим знаком зодиака, как известно, — тонкие манипуляторши. Свою вторую половинку могут легко обвести вокруг пальца, а та и не заметит… Только со временем, анализируя события прошлого, парень поймёт, что к чему. За хитрость ума девушек-Скорпионов мужчины ненавидят всем сердцем и обходят стороной.
Женщина-Рыбы
Девушка со знаком зодиака Рыбы слишком часто лжёт и перекладывает на мужчин ответственность. Фото © Freepik / pikisuperstar
Вечно живущие в фантазиях женщины-Рыбы тоже частенько выводят мужчин из себя. Всему виной — надуманные проблемы и несуществующие трудности. Девушки этого знака зодиака очень ранимы и скромны, поэтому чаще разговаривают намёками, чем озвучивают желания прямо. А следом обижаются, потому что остались непонятыми, начинают считать себя нелюбимыми. Ещё одна особенность, за которую парни недолюбливают Рыб, — перекладывание проблем на других. В частности, и на партнёра. Патологические вруньи, эти представительницы стихии Воды наговорят всякого, лишь бы выставить себя беззащитными. Мужчины прекрасно понимают схему, но отказать любимой не могут. При этом сильно злятся из-за манипуляций ненаглядных.
Знак зодиака — Рак
Женщина-Рак слишком ревнива и обожает контролировать партнёра. Фото © Freepik / pikisuperstar
Злопамятные и скрытные. Женщин, рождённых под знаком зодиака Рак, парни тоже не слишком любят. А всё из-за крайне ранимой натуры. Девушки-Раки эмоциональные и часто во время разговоров начинают лить слёзы. Хотя на деле эти представительницы водной стихии могут быть достаточно жестоки. Особенно это касается злопамятности: в самый неподходящий момент женщина-Рак напомнит мужчине, как тот её обидел пару лет назад и толком не извинился. А ещё партнёров в таких девушках раздражает ревнивость. Когда отношения уже серьёзные, такая дама-Рак начинает жёстко контролировать избранника: ей важно знать, куда, с кем и как надолго суженый идёт по делам. Часто в моменты разлуки Рак требует внимания и строит из себя обиженную миром.
Знак зодиака — Телец
Женщина со знаком зодиака Телец надменна и раздражает мужчин требовательностью. Фото © Freepik / pikisuperstar
Женщину со знаком зодиака Телец мужчины не любят по двум причинам: чрезмерная требовательность и надменность. Эти представительницы стихии Земли помешаны на комфорте, им важно, чтобы партнёр имел стабильный и высокий доход, был умён и красиво одевался. Тельцы — "семьянинши" по натуре, поэтому у женщины всегда есть мысли по поводу будущего пополнения. А значит, и поводы для того, чтобы лишний раз упрекнуть мужчину в несостоятельности. Женщины этого знака зодиака вряд ли станут отличными хозяйками, что партнёров тоже нервирует, зато с карьерой у таких дам проблем обычно не возникает. Отсюда и вытекает надменность дамы-Тельца: она чаще устраивается на руководящие должности и получает больший доход, нежели вторая половинка.
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